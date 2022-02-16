МОК оголосив кількість телеглядачів, які переглянули церемонію відкриття Олімпіади-2022

Телетрансляцію церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні переглянули близько 500 млн людей. Про це журналістам розповів директор служб маркетингу та телебачення Міжнародного олімпійського комітету Тімо Лумме. Вона відбулася 4 лютого.

"Церемонія відкриття була абсолютним успіхом з погляду мовлення. З упевненістю можу сказати сьогодні, що вона перевищила охоплення попередніх Ігор - її переглянули 500 млн людей.

Це найвищий рівень телевізійного мовлення щодо показу відкриття. Рекорд був на Іграх у Сочі – 398 млн”, – сказав Лумме.

Олімпійські ігри тривають до 20 лютого.