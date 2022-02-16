Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
ГоловнаСпорт

МОК оголосив кількість телеглядачів, які переглянули церемонію відкриття Олімпіади-2022

Пів мільярда людей.

МОК оголосив кількість телеглядачів, які переглянули церемонію відкриття Олімпіади-2022
Збірна України
Фото: EPA/UPG

Телетрансляцію церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні переглянули близько 500 млн людей. Про це журналістам розповів директор служб маркетингу та телебачення Міжнародного олімпійського комітету Тімо Лумме. Вона відбулася 4 лютого.

"Церемонія відкриття була абсолютним успіхом з погляду мовлення. З упевненістю можу сказати сьогодні, що вона перевищила охоплення попередніх Ігор - її переглянули 500 млн людей.

Це найвищий рівень телевізійного мовлення щодо показу відкриття. Рекорд був на Іграх у Сочі – 398 млн”, – сказав Лумме.

Олімпійські ігри тривають до 20 лютого.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також