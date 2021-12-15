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Бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство не увійшли до програми Олімпіади в Лос-Анджелесі

Україна втратила медалоємні для неї дисципліни.

Бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство не увійшли до програми Олімпіади в Лос-Анджелесі
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах
Фото: EPA/UPG

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму офіційному сайті повідомив про виключення боксу, важкої атлетики та сучасного п'ятиборства з програми літньої Олімпіади 2028 року в Лос-Анджелесі.

МОК опублікував список із 28 видів спорту на затвердження у програмі Ігор-2028. Бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство до цього списку не увійшли. Питання їх включення розглянуть 2023 року на Виконкомі МОК.

Щоб повернутися у програму Олімпіади, міжнародні федерації цих дисциплін повинні довести, що вони вирішили низку проблем, через які були виключені.

Зокрема, у Міжнародної асоціації боксу є проблеми з фінансовою прозорістю та питаннями суддівства, важкої атлетики – з антидопінговою програмою, а п'ятиборству потрібно замінити у програмі кінний спорт і змінити формат змагань.

Олімпіада-2028 пройде з 21 липня до 6 серпня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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