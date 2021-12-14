Уболівальники "Бетіса" у перерві матчу з "Реалом Сосьєдад" (4:0) у 17-му турі іспанської Ла Ліги закидали поле іграшками в рамках благодійної акції.
📣 El @RealBetis recoge 19.000 juguetes en la tradicional lluvia de peluches 🧸🐮💚— Fundación Real Betis (@RBetisFundacion) December 13, 2021
¡Muchísimas gracias por batir de nuevo el récord, béticos! 🙌🥰
➡️ https://t.co/8QJyqd1y0v pic.twitter.com/aYYqJOB4Ay
Цю ініціативу севільський клуб проводить уже кілька років, повідомляє championat.com. Зібрані іграшки відправлять благодійним організаціям, які розподілять їх серед дітей.
Цього року вдалося зібрати близько 19 тисяч м'яких предметів – це новий рекорд. У попередні роки "Бетіс" збирав приблизно від 16 тис. до 17,5 тис іграшок.
Нагадаємо, "Бетіс" зустрінеться з петербурзьким "Зенітом" у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.