Уболівальники "Бетіса" у перерві матчу з "Реалом Сосьєдад" (4:0) у 17-му турі іспанської Ла Ліги закидали поле іграшками в рамках благодійної акції.

📣 El @RealBetis recoge 19.000 juguetes en la tradicional lluvia de peluches 🧸🐮💚



¡Muchísimas gracias por batir de nuevo el récord, béticos! 🙌🥰



➡️ https://t.co/8QJyqd1y0v pic.twitter.com/aYYqJOB4Ay — Fundación Real Betis (@RBetisFundacion) December 13, 2021

Цю ініціативу севільський клуб проводить уже кілька років, повідомляє championat.com. Зібрані іграшки відправлять благодійним організаціям, які розподілять їх серед дітей.

Цього року вдалося зібрати близько 19 тисяч м'яких предметів – це новий рекорд. У попередні роки "Бетіс" збирав приблизно від 16 тис. до 17,5 тис іграшок.

Нагадаємо, "Бетіс" зустрінеться з петербурзьким "Зенітом" у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.