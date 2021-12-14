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Фанати "Бетісу" закидали поле іграшками в рамках благодійної акції

Було встановлено рекорд.

Уболівальники "Бетіса" у перерві матчу з "Реалом Сосьєдад" (4:0) у 17-му турі іспанської Ла Ліги закидали поле іграшками в рамках благодійної акції.

Цю ініціативу севільський клуб проводить уже кілька років, повідомляє championat.com. Зібрані іграшки відправлять благодійним організаціям, які розподілять їх серед дітей.

Цього року вдалося зібрати близько 19 тисяч м'яких предметів – це новий рекорд. У попередні роки "Бетіс" збирав приблизно від 16 тис. до 17,5 тис іграшок.

Нагадаємо, "Бетіс" зустрінеться з петербурзьким "Зенітом" у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Григорій МухінГригорій Мухін
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