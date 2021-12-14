Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі вперше в історії пройде не на стадіоні

У дусі нового бачення олімпізму церемонія буде відкрита всім.

Фото: paris2024.org

У дусі нового бачення олімпізму як унікального міжнародного свята оргкомітет літньої Олімпіади-2024 у Парижі спільно з Міжнародним олімпійським комітетом, мерією столиці Франції та урядом країни затвердив проведення офіційної церемонії відкриття Ігор не на Олімпійському стадіоні, як це було завжди в історії літніх олімпіад, а в самому серці Міста Світу – на річці Сені, повідомила пресслужба оргкомітету турніру.

"Порушуючи історію, церемонія відкриття буде сміливою, оригінальною та унікальною", - наголошено в заяві.

Делегації команд-учасниць Олімпіади будуть розміщені на 160 плавзасобах, що пропливуть річкою від мосту Аустерліц до Єнського, біля площі Трокадеро, в районі Ейфелевої вежі. Стати очевидцями масштабного дійства зможуть щонайменше 600 тисяч глядачів, що удесятеро більше, ніж на олімпійському стадіоні.

"На річці Сена пройде найвидовищніша і найдоступніша в олімпійській історії церемонія відкриття. Відкрита всім, відкрита вам".

Нагадаємо, що відкриття Олімпійських ігор-2024 відбудеться 26 липня – залишилося 955 днів.