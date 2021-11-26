Президент МОК відповів на перспективу проведення Чемпіонату світу з футболу кожні два роки

"ФІФА робить помилку, думаючи, що ЧС кожні два роки принесе вдвічі більше грошей".

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах поділився думкою про ідею проведення Чемпіонату світу з футболу кожні два роки.

"Ніхто з тих, з ким я розмовляв, не бачив паперів із чітким проєктом. Для всіх очевидно, що це вплине на загальний календар змагань для всіх видів спорту, - наводить слова Баха AIPS Media. - Ми бачили діючих гравців, які говорили, що Чемпіонат світу кожні два роки - це перебір і становитиме небезпеку для їхнього здоров'я та благополуччя. Від тих, хто підтримує цю ідею, ми чуємо лише один аргумент: гроші", – стверджує Бах.

Також президент МОК заявив, що ФІФА помиляється, вважаючи, що заробить на ЧС у два рази більше.

"Прихильники цього плану роблять помилку, якщо думають, що проведення ЧС кожні два роки принесе ФІФА вдвічі більше грошей. Неправильно думати, що ви збережете рівень доходів від ЧС, якщо проводитимете його кожні два роки. Цього не станеться", - додав Бах.

Раніше повідомлялося, що провідні ліги можуть втратити 8 млрд євро, якщо світова першість проводитиметься кожні два роки.

Ідею про новий формат ЧС висунув президент ФІФА Джанні Інвантіно. Остаточне рішення мають ухвалити до кінця поточного року.