Фото: EPA/UPG Себастьян Алле (праворуч)

Амстердамський "Аякс", який туром раніше гарантував собі не лише місце у плей-оф Ліги чемпіонів, а й перше місце у групі С, зустрічався у Стамбулі з "Бешикташем" та здобув вольову перемогу – 2:1.

Дублем у складі гостей відзначився форвард Себастьян Алле.

Зазначимо, у кар'єрі 27-річного івуарійця це перший сезон Ліги чемпіонів. Футболіст взяв участь у всіх п'яти зіграних матчах групового етапу, де загалом забив 9 м'ячів, встановивши рекорд турніру.

Жодному футболісту у світі раніше не вдавалося забити таку кількість голів у своїх перших п'яти матчах ЛЧ.

9 - Sébastien Haller is the first player in UEFA Champions League history to score nine goals in his first five appearances in the competition. Maestro. https://t.co/ReIMTrMuQ9 — OptaJohan (@OptaJohan) November 24, 2021

Додамо, що стільки ж голів цього сезону ЛЧ забив і форвард "Баварії" Роберт Левандовскі.

Раніше Алле захищав кольори "Осера", "Утрехта", франкфуртського "Айнтрахта" та "Вест Гема".

Огляд матчу "Бешікташ" - "Аякс".