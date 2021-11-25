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Форвард "Аякса" Алле встановив бомбардирський рекорд Ліги чемпіонів

Себастьян є найкращим бомбардиром поточного розіграшу.

Себастьян Алле (праворуч)
Фото: EPA/UPG
Себастьян Алле (праворуч)

Амстердамський "Аякс", який туром раніше гарантував собі не лише місце у плей-оф Ліги чемпіонів, а й перше місце у групі С, зустрічався у Стамбулі з "Бешикташем" та здобув вольову перемогу – 2:1.

Дублем у складі гостей відзначився форвард Себастьян Алле.

Зазначимо, у кар'єрі 27-річного івуарійця це перший сезон Ліги чемпіонів. Футболіст взяв участь у всіх п'яти зіграних матчах групового етапу, де загалом забив 9 м'ячів, встановивши рекорд турніру.

Жодному футболісту у світі раніше не вдавалося забити таку кількість голів у своїх перших п'яти матчах ЛЧ.

Додамо, що стільки ж голів цього сезону ЛЧ забив і форвард "Баварії" Роберт Левандовскі.

Раніше Алле захищав кольори "Осера", "Утрехта", франкфуртського "Айнтрахта" та "Вест Гема".

Огляд матчу "Бешікташ" - "Аякс".

Григорій МухінГригорій Мухін
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