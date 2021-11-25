Фото: EPA/UPG "Реал"

Напередодні в Тирасполі відбулася історична подія – місцевий "Шериф" у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів уперше приймав найтитулованіший клуб Європи, 13-разового володаря ЛЧ/Кубка європейських чемпіонів – мадридський "Реал".

І "Шериф" вирішив відплатити гостям взаємністю на цю подію, програвши 0:3. Тим самим, підопічні українця Юрія Вернідуба зробили "Реалу" своєрідний подарунок – достроковий вихід мадридців у плей-оф ЛЧ.

Варто зазначити, що "Реал" виходить до 1/8 фіналу ЛЧ уже 19 років поспіль. Це абсолютний рекорд турніру.

У групі D "Реал" з 12-ма очками в активі лідирує, але ще не забезпечив собі 1-е місце. На 2 очки від "бланкос" відстає "Інтер".

7 грудня у очному протистоянні у Мадриді ці два клуби розрахуються на перший-другий.

Додамо, що "Шериф" гарантував собі участь по весні у Лізі Європи.

Огляд матчу "Шериф" - "Реал".