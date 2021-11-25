Дубль Джеко у матчі з "Шахтарем" посприяв включенню боснійця до списку номінантів на приз найкращого гравця тижня у ЛЧ

Своїми голами Едін відчепив "гірників" від весняної частини єврокампанії.

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Фото: EPA/UPG Едін Джеко (ліворуч)

УЄФА визначив квартет претендентів на нагороду найкращому гравцю тижня у Лізі чемпіонів.

Не залишилися поза увагою футбольних європейських функціонерів успішні дії форварда "Інтера" Едіна Джеко у матчі проти Шахтаря.

Компанію боснійцю склали гравець "Спортінга" Педру Гонсалвеш, форвард "Аякса" Себастьян Алле та півзахисник "Лейпцига" Еміль Форсберг.