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Дубль Джеко у матчі з "Шахтарем" посприяв включенню боснійця до списку номінантів на приз найкращого гравця тижня у ЛЧ

Своїми голами Едін відчепив "гірників" від весняної частини єврокампанії.

Едін Джеко (ліворуч)
Фото: EPA/UPG
Едін Джеко (ліворуч)

УЄФА визначив квартет претендентів на нагороду найкращому гравцю тижня у Лізі чемпіонів.

Не залишилися поза увагою футбольних європейських функціонерів успішні дії форварда "Інтера" Едіна Джеко у матчі проти Шахтаря.

Компанію боснійцю склали гравець "Спортінга" Педру Гонсалвеш, форвард "Аякса" Себастьян Алле та півзахисник "Лейпцига" Еміль Форсберг.

Додамо, що гол Гонсалвеша також претендує на нагороду кращого гола тижня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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