УЄФА порушив справу проти "Реала", "Барселони" і "Ювентуса" через Суперлігу

Ці три гранда так офіційно і не прикрили цю аферу.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) порушив справу щодо "Барселони", туринського "Ювентуса" і мадридського "Реала" за створення Суперліги, повідомляє пресслужба УЄФА.

Причина відкриття справи - можливе порушення нормативно-правової бази УЄФА.

"Після розслідування, проведеного дисциплінарними інспекторами УЄФА у зв'язку з проектом так званої "Суперліги", проти "Реала", "Барселони" і "Ювентуса" було порушено дисциплінарне провадження за можливе порушення правової бази УЄФА", - йдеться в заяві.

У свою чергу, два іспанських і італійський гранди заявили, що, незважаючи на "тиск і погрози" з боку УЄФА, продовжать наполягати на реформах в сучасному футболі. Клуби відзначили, що готові переглянути запропонований підхід до Суперліги, але не відмовляться від ідеї турніру.

Нагадаємо, "Реал", "Барселона" і "Ювентус", на відміну від 9 інших клубів-засновників турніру, офіційно не вийшли з Суперліги. "Ювентусу" також погрожують виключенням із Серії А.