Менні Пак'яо проведе бій за три пояси чемпіона світу

Фото: ESPN Менні Пак'яо і Еррол Спенс

Перший і наразі єдиний боксер, який став чемпіоном світу у восьми вагових категоріях, Менні Пак'яо (62-7-2, 39 KO) підтвердив, що 21 серпня проведе бій проти непереможеного 31-річного Еррола Спенса (27-0, 21 KO ), який у напівсередній вазі володіє поясами WBC і IBF.

42-річний Пак'яо, який володіє титулом WBA, не бився з літа 2019 року, коли легендарний боксер упевнено переміг тодішнього чемпіона WBA Кіта Турмана.

Щодо Спенса, то американець у своєму попередньому поєдинку в грудні 2020 року одностайним рішенням суддів переміг ексчемпіона у двох вагових категоріях, співвітчизника Денні Гарсію.