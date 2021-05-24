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Ф'юрі підписав контракт на третій бій з Вайлдером

Поєдинок Джошуа - Ф'юрі відкладається.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30–0–1, 21 KO) підписав контракт на третій бій з ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

Підсумковий поєдинок саги відбудеться 24 липня в Лас-Вегасі, повідомляє Top Rank.

Нагадаємо, арбітраж зобов'язав Ф'юрі провести реванш з Вайлдером до 15 вересня, хоча сам Тайсон мав намір у серпні провести бій з Ентоні Джошуа (24–1, 22 КО) за звання абсолютного чемпіона світу.

Ф'юрі і Вайлдер не виходили на ринг з моменту очної зустрічі в лютому минулого року, коли англієць нокаутував "Бронзового бомбардувальника" і відібрав у нього чемпіонський пояс WBC.

Перший бій між ними відбувся в грудні 2018 року і завершився нічиєю, хоча Ф'юрі двічі побував у нокдауні.

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