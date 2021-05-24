Напередодні завершився чемпіонат Італії з футболу.

Найкращим бомбардиром Серії А вперше за останні 13 років став гравець "Ювентуса". Це Кріштіану Роналду, який забив 29 голів у 33 іграх (6 із них - з пенальті).

Найближчий переслідувач португальця - Ромелу Лукаку з "Інтера" - відстав на 5 голів.

Так Роналду встановив унікальне бомбардирське досягнення. Він перший в історії футболіст, який став найкращим бомбардиром у трьох з топ-5 європейських ліг.

До нинішнього сезону Кріштіану ставав найкращим бомбардиром у складі "Манчестера Юнайтед" у АПЛ (2008 рік, 31 гол) і тричі в складі "Реала" в іспанській Ла Лізі: 2011-й (40 голів), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голів).