У підсумковому турі Серії А вирішувалося, хто з трійці - "Мілан", "Наполі" і "Ювентус" - зайвий у боротьбі за дві вакантні путівки в Лігу чемпіонів наступного сезону.

Доля перших двох команд була в їхніх руках - перемоги над "Аталантою" і "Вероною" відповідно виводили міланців і неаполітанців у ЛЧ. "Ювентусу" ж треба було покладатися на осічки конкурентів. І "Стара синьйора" її дочекалася.

А прийшла сенсація звідти, звідки її ніхто не чекав - з Неаполітанської затоки.

На стадіоні "Дієго Армандо Марадона" "Наполі" на 60-й хвилині забив такий потрібний гол і повів у рахунку в протистоянні з середнячком "Вероною" - 1:0.

Однак гості, для яких цей матч був радше формальністю, через 9 хвилин несподівано зрівняли рахунок - 1:1. І зуміли його утримати до фінального свистка, тож відчепили вагончик з "Наполі" від локомотива, який помчав далі в ЛЧ.

Фото: EPA/UPG Дріс Мертенс реагує на підсумковий рахунок матчу

У свою чергу, "Ювентус" без Кріштіану Роналду розважився в Болоньї - 4:1, а "Мілан" за рахунок двох пенальті здобув перемогу в Бергамо - 2:0.

У підсумку "Мілан" з 78 очками став віцечемпіоном Італії. "Аталанта" (78) за рахунок переваги в очних матчах з "Ювентусом" (78) стала бронзовим призером. А "Наполі" фінішував лише п'ятим (77).

Огляд матчу "Наполі" - "Верона".

Огляд матчу "Болонья" - "Ювентус".

Огляд матчу "Аталанта" - "Мілан".