У Харкові за підтримки близько 20 тисяч уболівальників збірна України контрольним матчем проти збірної Бахрейну увійшла в підсумкову стадію підготовки до фінальної частини Євро-2020.

Поєдинок завершився нічиєю - 1:1.

Рахунок на 75-й хвилині відкрили гості - Салед Дія реалізував пенальті - 0:1.

Урятував українців від поразки Віктор Циганков на 90+1 хвилині - 1:1.

Ні експериментальний склад, ні матч після тренувальних навантажень, ні відсутність легіонерів, які завершують свої сезони в Європі, не можуть бути виправданням відсутності позитивного результату в протистоянні з 99-ю за рейтингом ФІФА командою світу.

Огляд матчу Україна - Бахрейн.