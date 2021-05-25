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Суркіс привітав "Шахтар" із днем заснування клубу і побажав зустріти наступні уродини на "Донбас Арені"

"Гірники" відзначають 85-річчя клубу.

Суркіс привітав "Шахтар" із днем заснування клубу і побажав зустріти наступні уродини на "Донбас Арені"
Ігор Суркіс
Фото: ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс від імені київського клубу привітав донецький "Шахтар" з 85-річчям.

"З моменту свого заснування "Шахтар" пройшов складний, але яскравий шлях від нижчих дивізіонів радянської першості до еліти українського і європейського футболу.

Зараз "гірники" є постійними учасниками єврокубків і володарями цілої колекції трофеїв на внутрішній і міжнародній арені. А крім того - гідним опонентом і серйозним мотиватором для київського "Динамо", - цитує Суркіса клубна пресслужба.

Крім того, Суркіс зазначив історичне протистояння лідерів українського футболу.

"Принципове суперництво наших команд на футбольному полі не тільки прикрашає український чемпіонат, але і дозволяє обом клубам тримати високу планку і вдосконалюватися, демонструвати більш видовищний і якісний футбол", - заявив президент "Динамо".

"З нагоди 85-річчя "Шахтаря" хочемо побажати вам продовжувати ставити перед собою найвищі цілі і досягати нових успіхів на європейській арені, адже це розвиває вітчизняний футбол і надихає йти вперед і нашу команду.

І, перш за все, бажаємо "гірникам" зустріти наступний день народження на рідному стадіоні, прекрасній "Донбас Арені", в українському Донецьку", - зазначив Суркіс.

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