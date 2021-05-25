Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Плацкартний квиток для Лукашенка
Плацкартний квиток для Лукашенка
Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»
Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»
​Лукашенко обмежив свободу преси та масових заходів у Білорусі
​Лукашенко обмежив свободу преси та масових заходів у Білорусі
У мережі з'явився фрагмент розмови білоруського диспетчера з пілотом Ryanair
У мережі з'явився фрагмент розмови білоруського диспетчера з пілотом Ryanair
Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
В елітних селищах під Києвом розпочався аудит держдач, ЗМІ оприлюднили список "кандидатів на виселення"
В елітних селищах під Києвом розпочався аудит держдач, ЗМІ оприлюднили список "кандидатів на виселення"
ГоловнаСпорт

Україна опинилася за крок від топ-3 медального заліку Чемпіонату Європи з водних видів спорту

Українці завоювали 14 медалей і розташувалися на четвертому місці.

Україна опинилася за крок від топ-3 медального заліку Чемпіонату Європи з водних видів спорту
Марта Федіна і Анастасія Савчук
Фото: facebook.com/ukrsynchro

Збірна команда України посіла четверте місце на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходив у Будапешті з 10 по 23 травня.

Українці завоювали 14 медалей: 7 золотих, 5 срібних і 2 бронзові. Вище за Україну в медальному заліку розташувалися тільки команди Росії, Великої Британії та Італії.

Золотих медалей були удостоєні: Михайло Романчук (плавання вільним стилем на дистанціях 800 і 1500 метрів), тандем Ксенія Байло і Олексій Середа (стрибки з 10-метрової вишки), Марта Федіна (сольне артистичне плавання), три командні медалі в артистичному плаванні.

"Срібло" для нашої команди вибороли Андрій Говоров (50 м батерфляєм), дует Федіна та Анастасія Савчук (дві медалі в артистичному плаванні), Федіна (сольне артистичне плавання).

Крім того, Ксенія Байло в дуеті з Софією Лискун узяла бронзу у стрибках з 10-метрової вишки, як і Олександр Горшковозов з Олегом Колодієм із 3-метрової.

Чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Медальний залік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також