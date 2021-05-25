Україна опинилася за крок від топ-3 медального заліку Чемпіонату Європи з водних видів спорту

Українці завоювали 14 медалей і розташувалися на четвертому місці.

Збірна команда України посіла четверте місце на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходив у Будапешті з 10 по 23 травня.

Українці завоювали 14 медалей: 7 золотих, 5 срібних і 2 бронзові. Вище за Україну в медальному заліку розташувалися тільки команди Росії, Великої Британії та Італії.

Золотих медалей були удостоєні: Михайло Романчук (плавання вільним стилем на дистанціях 800 і 1500 метрів), тандем Ксенія Байло і Олексій Середа (стрибки з 10-метрової вишки), Марта Федіна (сольне артистичне плавання), три командні медалі в артистичному плаванні.

"Срібло" для нашої команди вибороли Андрій Говоров (50 м батерфляєм), дует Федіна та Анастасія Савчук (дві медалі в артистичному плаванні), Федіна (сольне артистичне плавання).

Крім того, Ксенія Байло в дуеті з Софією Лискун узяла бронзу у стрибках з 10-метрової вишки, як і Олександр Горшковозов з Олегом Колодієм із 3-метрової.

Чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Медальний залік.