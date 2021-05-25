УЄФА у своєму Instagram опублікував відео, в якому представив трофей нового єврокубкового турніру - Ліги Конференцій - який дебютує наступного року.

Кубок заввишки 57,5 см і вагою 11 кг складається з 32 шестикутних пластин - по одній на кожного учасника групового етапу.

У турнірі візьмуть участь 184 команди з усіх 55 національних асоціацій УЄФА, включаючи 46 клубів, які перейдуть з Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Груповий етап, як у Лізі чемпіонів і Лізі Європи, буде складатися з восьми груп по чотири клуби. Після групового етапу розпочнеться етап плей-оф.

🏆 Next season a brand-new UEFA club competition will kick off – the UEFA Europa Conference League. — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 24, 2021

Фінал відбудеться 25 травня 2022 року в Тирані.