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Офіційно представлено трофей Ліги Конференцій УЄФА

Кубок нового європейського турніру важить 11 кг.

УЄФА у своєму Instagram опублікував відео, в якому представив трофей нового єврокубкового турніру - Ліги Конференцій - який дебютує наступного року.

Кубок заввишки 57,5 см і вагою 11 кг складається з 32 шестикутних пластин - по одній на кожного учасника групового етапу.

У турнірі візьмуть участь 184 команди з усіх 55 національних асоціацій УЄФА, включаючи 46 клубів, які перейдуть з Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Груповий етап, як у Лізі чемпіонів і Лізі Європи, буде складатися з восьми груп по чотири клуби. Після групового етапу розпочнеться етап плей-оф.

Фінал відбудеться 25 травня 2022 року в Тирані.

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