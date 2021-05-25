Українець змінив футбольне громодянство і виступатиме за збірну Німеччини

Ще в січні ФІФА повідомила Українську асоціацію футболу про бажання 19-річного Еріка Шуранова змінити футбольне громадянство.

Форвард "Нюрнберга" (Друга Бундесліга) та гравець юнацької збірної України Ерік Шуранов вирішив виступати за збірну Німеччини, повідомляє Циганик LIVE.

Про бажання 19-річного українця змінити футбольне громадянство ФІФА повідомила Українську асоціацію футболу ще в січні, зазначив журналіст.

При цьому раніше повідомляли, що Шуранов потрапив у список футболістів, які відправляться на найближчий збір збірної Німеччини U-19.

Шуранов народився в Німеччині, але раніше виступав за юнацькі збірні України. Минулого року Еріка викликали до молодіжної збірної U-21.

У сезоні 2020/21 Шуранов зіграв за "Нюрнберг" у 14 матчах, забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу.