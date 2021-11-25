ХК "Донбас" має намір звернутися до Міжнародної федерації хокею та МОК щодо зняття клубу з розіграшу УХЛ

ХК "Донбас" на своєму офіційному сайті прокоментував рішення Федерації хокею України про виключення клубу з-поміж учасників УХЛ сезону-2021/22.

Клуб вважає такий крок черговим неправомірним рішенням Федерації хокею України. Крім того, "Донбас" стверджує, що Федерація порушує норми як дисциплінарного кодексу ФХУ, так і трудового законодавства України.

При цьому клуб висловив готовність звернення до Міжнародної федерації хокею, а також Міжнародного олімпійського комітету з проханням детального вивчення діяльності ФХУ за рік.

У своєму повідомленні "Донбас" не уточнює, чи збирається клуб виконувати рішення ФХУ, і що далі буде з гравцями команди.