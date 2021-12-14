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"Я помру за "ПСЖ" у грі проти "Реала", - багаторічний капітан мадридців Рамос про матч цих двох команд у плей-оф ЛЧ

Іспанець із нинішнього сезону захищає кольори паризького клубу.

"Я помру за "ПСЖ" у грі проти "Реала", - багаторічний капітан мадридців Рамос про матч цих двох команд у плей-оф ЛЧ
Серхіо Рамос
Фото: EPA/UPG

Проведення повторного жеребкування матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів виключило очне протистояння Ліонеля Мессі ("ПСЖ") і Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), проте подарувало нову інтригу – у парі "ПСЖ" – "Реал" очікується виступ за паризький клуб багаторічного екскапітана мадридців Серхіо Рамоса.

У день скандального жеребкування 35-річний іспанець перебував у Мадриді - на відкритті власного тренажерного центру, пов'язаного з брендом John Reed.

Приїзд Рамоса до столиці Іспанії не залишився поза увагою преси. На пресконференції журналісти порушили гарячу тему суперництва "ПСЖ" і "Реала" у матчах плей-оф.

При цьому Серхіо спочатку розповів про свій переїзд до Парижа.

"Я був схвильований. Мені довелося адаптуватися за кордоном, знайти будинок для моєї родини. У роздягальні все було простіше. Нассер (Аль-Хелаїфі, президент клубу. – LB.ua), Леонардо (спортивний директор) і Почеттіно зробили цей процес дуже простим для мене. 

Команда складається зі справжніх зірок, і в ній дуже важливо ладнати з усіма, і так воно і є", - заявив Рамос в інтерв'ю Marca.

"Доля примхлива. Я хотів би, щоб з нами грала інша команда (у плей-оф ЛЧ. – LB.ua). Мені хотілося б уникнути цього протистояння (з "Реалом". – LB.ua), але повернення на "Бернабеу" – привід для радості. Ви ж знаєте, як я прив'язаний і люблю "Реал Мадрид".

Але тепер я маю захищати "ПСЖ", і я зроблю все можливе, щоб не засмутити парижан. Команда робить ставку на мене, і я піду на смерть за "ПСЖ", - запевнив іспанець.

Григорій МухінГригорій Мухін
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