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Шевченко здобув першу перемогу на чолі "Дженоа"

"Грифони" вийшли до 1/8 фіналу Кубка Італії.

Шевченко здобув першу перемогу на чолі "Дженоа"
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

У рамках 1/16 фіналу Кубка Італії "Дженоа", яку тренує український фахівець Андрій Шевченко, здобула мінімальну перемогу над "Салернітаною" (1:0).

Гол, який вирішив долю поєдинку, на 76-й хвилині забив Калеб Екубан.

Огляд матчу "Дженоа" - "Салернітана".

Ця перемога стала першою для Шевченка на чолі "грифонів".

Додамо, що положення "Дженоа" в турнірній таблиці Серії А продовжує турбувати генуезьких уболівальників – команда посідає 18-е місце, у п'яти матчах за Шевченка набравши лише одне очко при різниці м'ячів 1-10.

У наступному турі "Дженоа" грає на виїзді проти "Лаціо".

Григорій МухінГригорій Мухін
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