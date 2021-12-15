У рамках 1/16 фіналу Кубка Італії "Дженоа", яку тренує український фахівець Андрій Шевченко, здобула мінімальну перемогу над "Салернітаною" (1:0).
Гол, який вирішив долю поєдинку, на 76-й хвилині забив Калеб Екубан.
Огляд матчу "Дженоа" - "Салернітана".
Ця перемога стала першою для Шевченка на чолі "грифонів".
Додамо, що положення "Дженоа" в турнірній таблиці Серії А продовжує турбувати генуезьких уболівальників – команда посідає 18-е місце, у п'яти матчах за Шевченка набравши лише одне очко при різниці м'ячів 1-10.
У наступному турі "Дженоа" грає на виїзді проти "Лаціо".