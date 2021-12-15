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У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбувся матч Кубка Марадони між каталонською "Барселоною" та аргентинською "Бока Хуніорс".

Команди були представлені не основними складами. Оскільки Кубок пам'яті Марадони був неофіційним, за "блаугранас" вийшов на поле "дебютант", бразильський правий захисник Дані Алвес, заявлений за "Барселону" на другу частину сезону.

Перший тайм пройшов за переваги "Барси", однак на перерву команди пішли за рівного рахунку – 0:0.

На початку другої половини зустрічі 22-річний форвард "блаугранас" Ферран Ютгла з передачі Філіппе Коутіньо відкрив рахунок – 1:0.

Проте на 77-й хвилині Езекіль Себальос відновив статус кво – 1:1.

Справа дійшла до серії пенальті, де молоді гравці "Барселони" Матеус Перрейра та Хайме свої 11-метрові не реалізували, тож аргентинський клуб святкував перемогу – 4:2.

Огляд матчу "Барселона" - "Бока Хуніорс".