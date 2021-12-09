Мюллер – перший німецький футболіст, який забив 50 голів у Лізі чемпіонів

8 із них припадають на "Барсу".

Фото: EPA/UPG Справжній вождь

Напередодні "Баварія" відчепила "Барселону" від плей-оф Ліги чемпіонів, обігравши її на своєму полі (3:0) та відправивши у Лігу Європи.

Відкрив рахунок матчу на "Альянц Арені" Томас Мюллер, для якого цей гол став ювілейним, п'ятдесятим у головному клубному євротурнірі.

32-річний корінний баварець вийшов на 8-ме місце у списку найкращих бомбардирів ЛЧ за всю історію турніру. Крім цтого, Мюллер став першим німцем, якому вдалося забити 50 голів у ЛЧ.

50 - Thomas Müller erreicht als achter Spieler die Marke von 50 Champions-League-Toren und als erster deutscher Spieler überhaupt. Meilenstein. #FCBFCB #UCL pic.twitter.com/SoXPaSEg7Q — OptaFranz (@OptaFranz) December 8, 2021

Додамо, що найзручнішим суперником Томаса є "Барса", у воротах якої він розписався 8 разів.

Нагадаємо, що Мюллер є найтитулованішим німецьким футболістом в історії – за кар'єру він виграв 28 титулів.