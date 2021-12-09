Фото: EPA/UPG Ентоні Тейлор

У матчі "Аталанта" – "Вільярреал" мав визначитися другий володар путівки до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від групи F (переможець цього квартету визначився у передостанньому турі, ним став "Манчестер Юнайтед").

Проте бергамський "Гевіс Стедіум" виявився не готовим до стихії - через сильний снігопад головний арбітр Ентоні Тейлор вирішив перенести матч на четвер, 9 грудня.

Гостей влаштовує нічия.