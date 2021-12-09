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У Лізі чемпіонів через снігопад залишилася не розіграна одна путівка до плей-оф

Північ Італії завалило снігом.

Ентоні Тейлор
Фото: EPA/UPG
Ентоні Тейлор

У матчі "Аталанта""Вільярреал" мав визначитися другий володар путівки до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від групи F (переможець цього квартету визначився у передостанньому турі, ним став "Манчестер Юнайтед").

Проте бергамський "Гевіс Стедіум" виявився не готовим до стихії - через сильний снігопад головний арбітр Ентоні Тейлор вирішив перенести матч на четвер, 9 грудня.

Гостей влаштовує нічия.

Григорій МухінГригорій Мухін
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