У матчі "Аталанта" – "Вільярреал" мав визначитися другий володар путівки до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від групи F (переможець цього квартету визначився у передостанньому турі, ним став "Манчестер Юнайтед").
Проте бергамський "Гевіс Стедіум" виявився не готовим до стихії - через сильний снігопад головний арбітр Ентоні Тейлор вирішив перенести матч на четвер, 9 грудня.
Гостей влаштовує нічия.
🚨❄️ #AtalantaVillarreal è stata rinviata a causa della neve. Il match verrà recuperato giovedì 9 dicembre con orario che verrà stabilito dalla UEFA. #UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FjGhDzcDz4— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 8, 2021