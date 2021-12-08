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Мессі повторив унікальне досягнення Роналду в Лізі чемпіонів

Лео відзначився дублем у ворота "Брюгге".

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

У своєму підсумковому матчі групового етапу Ліги чемпіонів "Парі Сен-Жермен" приймав "Брюгге" і домігся великої перемоги - 4:1.

Дублями відзначилися Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі.

"Брюгге" став 38-ю командою в Лізі чемпіонів, яка пропустила від аргентинця, що дозволило Лео зрівнятися за цим показником з нападником "Манчестера Юнайтед" Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, в цьому матчі Мессі довів кількість забитих голів за кар'єру до 758, обійшовши легендарного Пеле.

Цього сезону Мессі провів за ПСЖ 14 матчів, забивши п'ять голів і віддавши три асисти.

Григорій МухінГригорій Мухін
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