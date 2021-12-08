Мессі повторив унікальне досягнення Роналду в Лізі чемпіонів

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

У своєму підсумковому матчі групового етапу Ліги чемпіонів "Парі Сен-Жермен" приймав "Брюгге" і домігся великої перемоги - 4:1.

Дублями відзначилися Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі.

"Брюгге" став 38-ю командою в Лізі чемпіонів, яка пропустила від аргентинця, що дозволило Лео зрівнятися за цим показником з нападником "Манчестера Юнайтед" Кріштіану Роналду. Most teams scored against in Champions League history:



◉ 38 - Cristiano Ronaldo

◉ 38 - Lionel Messi



A Messi special to equal the record. #UCL pic.twitter.com/CCZAZ6WYS3 — Squawka Football (@Squawka) December 7, 2021

Нагадаємо, в цьому матчі Мессі довів кількість забитих голів за кар'єру до 758, обійшовши легендарного Пеле.

Цього сезону Мессі провів за ПСЖ 14 матчів, забивши п'ять голів і віддавши три асисти.