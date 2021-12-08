Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

У своєму підсумковому матчі групового етапу Ліги чемпіонів "Парі Сен-Жермен" приймав "Брюгге" і домігся великої перемоги - 4:1.

Дублями відзначилися Кіліан Мбаппе і Ліонель Мессі.

Так аргентинець довів кількість забитих голів за кар'єру до 758, повідомляє ESPN, посилаючись на дані RSSSF.

За цим показником Лео обійшов легенду світового футболу бразильця Пеле.

Messi ties Pele with 757 career senior goals 🤯🐐🐐



(via RSSSF) pic.twitter.com/GPm2PgUDdB — ESPN FC (@ESPNFC) December 7, 2021

Нагадаємо, рекордсменом за голами є 36-річний португальський форвард "Манчестера Юнайтед" Кріштіану Роналду. На його рахунку 801 м'яч.

Цього сезону Мессі провів за ПСЖ 14 матчів, забивши п'ять голів і віддавши три асисти.

Огляд матчу "Парі Сен-Жермен" - "Брюгге.