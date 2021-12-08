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Мессі обійшов Пеле за кількістю голів за кар'єру

Попереду Лео лише Роналду.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

У своєму підсумковому матчі групового етапу Ліги чемпіонів "Парі Сен-Жермен" приймав "Брюгге" і домігся великої перемоги - 4:1.

Дублями відзначилися Кіліан Мбаппе і Ліонель Мессі.

Так аргентинець довів кількість забитих голів за кар'єру до 758, повідомляє ESPN, посилаючись на дані RSSSF.

За цим показником Лео обійшов легенду світового футболу бразильця Пеле.

Нагадаємо, рекордсменом за голами є 36-річний португальський форвард "Манчестера Юнайтед" Кріштіану Роналду. На його рахунку 801 м'яч.

Цього сезону Мессі провів за ПСЖ 14 матчів, забивши п'ять голів і віддавши три асисти.

Огляд матчу "Парі Сен-Жермен" - "Брюгге.

Григорій МухінГригорій Мухін
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