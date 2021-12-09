У FIA повідомили, які санкції застосують до Ферстаппена, якщо він навмисно виб'є Гамільтона у вирішальній гонці сезону Формули-1

Фото: twitter.com/F1 Льюїс Гамільтон і Макс Ферсттапен

У Формулі-1 пил все ще осідає після захопливого Гран-прі Саудівської Аравії, що пройшов минулого вікенду. За його підсумками 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон з Mercedes наздогнав в особистому заліку лідера Макса Ферстаппена.

Проте пілот "Ред Булла" все ж таки має перевагу за кількістю перемог (9-8), і якщо в підсумковій гонці сезону на автодромі "Яс-Марина" в Абу-Дабі зійдуть обидва гонщики, саме нідерландець стане новим чемпіоном світу.

Зважаючи на це, з'явилися розмови, що Ферстаппен може навмисно вибити Гамільтона з траси і таким чином оформити чемпіонський титул.

Фото: EPA/UPG Зіткнення Гамільтона та Ферстаппена на Гран-прі Італії

На таку інформацію відреагував директор перегонів FIA Майкл Масі.

"Я не можу контролювати дії двох людей. Але у нас у правилах прописані штрафи, чи то на час, чи на місце на старті. До того ж Спортивний кодекс дозволяє стюардам дискваліфікувати учасників і знімати з них бали.

Тому так, з Макса можуть зняти очки, як і з іншого гонщика. Але ми сподіваємось, що до цього не дійде. Перед гонкою я нагадаю всім командам і пілотам, що у нас є такий інструмент", - заявив директор гонок FIA в ексклюзивному інтерв'ю Daily Mail.

"Хоча вони (Гамільтон і Ферстаппен. - LB.ua), можливо, не хочуть у цьому зізнаватись, у глибині душі вони всі знають, що вважається законним, що таке чесна гра, якими є складні, але чесні перегони, а які – ні", - підсумував Масі.

Підготовка до вирішального вікенду сезону завершується сьогодні, адже вже завтра стартують перші вільні заїзди. Наступні кілька днів у Формулі-1 стануть історичними – завоює Льюїс рекордний 8-й титул чи в "Королівських перегонів" з'явиться новий король.