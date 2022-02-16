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Роналду забиває на профрівні 21 рік поспіль

Кріштіану відзначився в матчі АПЛ.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

У пропущеному матчі 18-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" здобув, незважаючи на рахунок, нелегку перемогу над "Брайтоном" - 2:0.

Переможний гол на рахунку форварда Кріштіану Роналду.

Для 37-річного португальця цей гол став дебютним у 2022-му.

При цьому CR7 забив хоча б гол 21 рік поспіль. Його серія почалася ще 2002 року, коли він виступав за "Спортінг".

Сумарно цього сезону на рахунку Роналду 15 голів та три асисти у 28 матчах за "червоних дияволів" у всіх турнірах.

Григорій МухінГригорій Мухін
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