У пропущеному матчі 18-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" здобув, незважаючи на рахунок, нелегку перемогу над "Брайтоном" - 2:0.
Переможний гол на рахунку форварда Кріштіану Роналду.
Для 37-річного португальця цей гол став дебютним у 2022-му.
При цьому CR7 забив хоча б гол 21 рік поспіль. Його серія почалася ще 2002 року, коли він виступав за "Спортінг".
✅ 2002— William Hill (@WilliamHill) February 15, 2022
✅ 2003
✅ 2004
✅ 2005
✅ 2006
✅ 2007
✅ 2008
✅ 2009
✅ 2010
✅ 2011
✅ 2012
✅ 2013
✅ 2014
✅ 2015
✅ 2016
✅ 2017
✅ 2018
✅ 2019
✅ 2020
✅ 2021
✅ 2022
Cristiano Ronaldo has now scored a goal in each of the last TWENTY-ONE calendar years. 🤯 pic.twitter.com/yrEDV5hSkP
Сумарно цього сезону на рахунку Роналду 15 голів та три асисти у 28 матчах за "червоних дияволів" у всіх турнірах.