Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

У пропущеному матчі 18-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" здобув, незважаючи на рахунок, нелегку перемогу над "Брайтоном" - 2:0.

Переможний гол на рахунку форварда Кріштіану Роналду.

Для 37-річного португальця цей гол став дебютним у 2022-му.

При цьому CR7 забив хоча б гол 21 рік поспіль. Його серія почалася ще 2002 року, коли він виступав за "Спортінг".

✅ 2002

✅ 2003

✅ 2004

✅ 2005

✅ 2006

✅ 2007

✅ 2008

✅ 2009

✅ 2010

✅ 2011

✅ 2012

✅ 2013

✅ 2014

✅ 2015

✅ 2016

✅ 2017

✅ 2018

✅ 2019

✅ 2020

✅ 2021

✅ 2022



Cristiano Ronaldo has now scored a goal in each of the last TWENTY-ONE calendar years. 🤯 pic.twitter.com/yrEDV5hSkP — William Hill (@WilliamHill) February 15, 2022

Сумарно цього сезону на рахунку Роналду 15 голів та три асисти у 28 матчах за "червоних дияволів" у всіх турнірах.