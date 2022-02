✅ 2002

✅ 2003

✅ 2004

✅ 2005

✅ 2006

✅ 2007

✅ 2008

✅ 2009

✅ 2010

✅ 2011

✅ 2012

✅ 2013

✅ 2014

✅ 2015

✅ 2016

✅ 2017

✅ 2018

✅ 2019

✅ 2020

✅ 2021

✅ 2022



Cristiano Ronaldo has now scored a goal in each of the last TWENTY-ONE calendar years. 🤯 pic.twitter.com/yrEDV5hSkP