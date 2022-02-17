Українець Кіналь виграв "срібло" на чемпіонаті Європи IBJJF з бразильського джіу-джитсу

14 лютого в Римі стартував чемпіонат Європи під егідою Міжнародньої федерації з бразильського джіу-джитсу (IBJJF).

Напередодні у змагання вступив дивізіон пурпурних поясів, у рамках якого виступив спортсмен із Тернополя, один із найкращих борців української Ліги TMS Сергій Кіналь.

Сергій провів чотири сутички, три з яких завершив достроково, больовими прийомами. У четвертому поєдинку Кіналь поступився ізраїльському спортсмену, посівши друге місце на турнірі IBJJ.

“Безумовно, я був націлений на перше місце і наступного разу обов’язково заберу своє. Я задоволений своїми сутичками та рівнем, який мені вдалося показати на такому престижному турнірі. Хочу подякувати українському ком’юніті бразильського джіу-джитсу за підтримку, для мене це безцінно», - заявив Кіналь.