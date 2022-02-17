Фін Йон Саллінен не завершив свою програму.

Фінський фристайліст Йон Саллінен налетів на телеоператора під час стрибка у кваліфікації в хафпайпі на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Фото: nrk.no Фото: nrk.no Фото: nrk.no Фото: nrk.no Фото: nrk.no Фото: nrk.no

"Сподіваюся, що з оператором усе гаразд, мені шкода.

На передостанньому стрибку я недостатньо розігнався і приземлився надто глибоко. А на останньому стрибку потрапив лижами на свіжий сніг і зачепив оператора", - цитує Саллінена норвезький ресурс NRK. Jon Sallinen já saltou em prédio, em ponte, em precipício e agora em cameraman #OlimpiadasNaGlobo pic.twitter.com/az2beVi6ab — DiGamer80 (@digamer80) February 17, 2022

Додамо, що внаслідок зіткнення спортсмен зламав ключицю.

У підсумку Саллінен набрав 18,50 бала і не зміг потрапити до фіналу.