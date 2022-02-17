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Фристайліст жорстко зіткнувся з оператором під час кваліфікації на Олімпіаді в Пекіні і зломав ключицю

Фін Йон Саллінен не завершив свою програму.

Фінський фристайліст Йон Саллінен налетів на телеоператора під час стрибка у кваліфікації в хафпайпі на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Фото: nrk.no
Фото: nrk.no
Фото: nrk.no
Фото: nrk.no
Фото: nrk.no
Фото: nrk.no

"Сподіваюся, що з оператором усе гаразд, мені шкода. 

На передостанньому стрибку я недостатньо розігнався і приземлився надто глибоко. А на останньому стрибку потрапив лижами на свіжий сніг і зачепив оператора", - цитує Саллінена норвезький ресурс NRK.

Додамо, що внаслідок зіткнення спортсмен зламав ключицю.

У підсумку Саллінен набрав 18,50 бала і не зміг потрапити до фіналу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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