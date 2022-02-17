Українка Камінська прокоментувала новину про свою позитивну допінг-пробу

34-річна українська лижниця Валентина Камінська прокоментувала на своїй сторінці в Instagram новину про свою позитивну допінг-пробу.

"Любі друзі! Моя кар'єра в професійних лижних гонках раптово добігла кінця. Я з великим болем у серці пишу ці слова і досі не можу вкласти в голові, що все це і що таким чином. Просто не вірю.

Шокуюча новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх – справжня катастрофа і майже кінець світу для мене. Це був постріл з ядерної зброї, який мене знищив і стер з лиця землі!" - написала Камінська.

"Звучить банально, але я ніколи навмисно не приймала б такі речовини. Це не просто заборонено, а й безглуздо з боку кожного спортсмена.

На жаль, я не зможу зібрати доказову базу, щоб поборотися за правду. Тому мені залишається лише пережити це випробування і сподіватися, що мені не дадуть "вишки" за цей злочин, якого я не робила.

Почуваюся як лиходій, який вчинив щось жахливе, але сам не зрозумів як", - журиться українська лижниця.

"Усім, хто зараз поряд зі мною на цьому тяжкому життєвому етапі, я дуже вдячна! А тих людей, яких торкнеться ця шалено неприємна історія, щиро перепрошую.

Бережіть здоров'я і будьте щасливі!" - підсумувала Камінська.

Нагадаємо, у допінг-пробі, взятій у Камінської 10 лютого вже після прильоту до Пекіна, було виявлено три заборонені речовини: анаболічний стероїд і два стимулятори.

До з'ясування обставин спортсменку тимчасово усунули від участі у змаганнях.