Більшість гравців "Динамо" розглядають варіант покинути Україну, - легіонер

Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич поділився думками щодо напруженості між Україною та Росією, а також розповів про поточну ситуацію у клубі.

"Відчуття, коли дивишся телевізор чи читаєш новини, не з приємних. Справді, я навіть не знаю, що й думати... Це те, чого я не міг уявити навіть у найгірших думках. Проте тепер, за повідомленнями ЗМІ, війна вже майже на носі. Я досі не можу припустити, що це станеться", - цитує 28-річного словенця sport.ua.

"Єдине, що ми можемо зробити, – це сподіватися на дипломатичні угоди. Я зараз за кордоном, але моя родина в Києві. Більшість одноклубників розглядають можливість ненадовго покинути Україну, якщо справді розпочнеться війна", - заявив Вербич.

"Чи отримали ми якісь інструкції від клубу з цього приводу? Насправді якоїсь особливої паніки в клубі поки що немає. Як і в самій країні. Я не хочу надто торкатися політики, але в мене таке відчуття, що в інтернеті набагато більше паніки, ніж у реальному житті.

Люди нетерплячі щодо цієї ситуації, але ситуація є досить спокійною і, сподіваюся, такою й залишиться", - додав гравець "Динамо".

"Що кажуть мої українські одноклубники? Ця сага триває вже деякий час. Почалося на Донбасі та в Криму і точиться з 2014 року, і ми вже говорили про це з товаришами по команді.

Чомусь усі були впевнені, що цей конфлікт не пошириться далі. Проте в останні дні вони теж трохи більше нервують і думають про те, що станеться, якщо станеться найгірше.

Незручна напруга справді є, але мені все ж таки здається, що все більше людей дотримуються думки, що війни не буде. Я і сам дуже сподіваюся, що все вирішиться мирним шляхом", – наголосив Вербич.

Додамо, що інший легіонер чемпіонів України Карлос Де Пена заявив, що в разі війни він поїде й не повернеться.