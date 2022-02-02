Гравець "Динамо" став четвертим українцем в угорському "Фехерварі"

"Фехервар" стає базовою командою для українців в Угорщині.

Захисник "Динамо" Артем Шабанов продовжить кар'єру в угорському "Фехерварі", повідомляє FootBoom.com.

29-річний українець підписав контракт на 2,5 роки з бронзовим призером минулого чемпіонату Угорщини.

Цього сезону Шабанов зіграв у восьми матчах "Динамо" і забив один м'яч. Гравцем киян він став 2018 року.

Нагадаємо, в середині січня до "Фехервара" перейшов інший футболіст "Динамо", півзахисник Богдан Леднєв, який гратиме в Угорщині на правах оренди.

Таким чином, українська діаспора у "Фехерварі" збільшилася до чотирьох осіб: клубні кольори "Фехервару" також захищають Іван Петряк і Євген Макаренко.

Після 18 турів "Фехервар" посідає четверте місце в чемпіонаті Угорщини. Відставання від лідера "Ференцвароша" становить 9 очок.