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Гравець "Динамо" став четвертим українцем в угорському "Фехерварі"

"Фехервар" стає базовою командою для українців в Угорщині.

Гравець "Динамо" став четвертим українцем в угорському "Фехерварі"
Артем Шабанов
Фото: Денис Руденко

Захисник "Динамо" Артем Шабанов продовжить кар'єру в угорському "Фехерварі", повідомляє FootBoom.com.

29-річний українець підписав контракт на 2,5 роки з бронзовим призером минулого чемпіонату Угорщини.

Цього сезону Шабанов зіграв у восьми матчах "Динамо" і забив один м'яч. Гравцем киян він став 2018 року.

Нагадаємо, в середині січня до "Фехервара" перейшов інший футболіст "Динамо", півзахисник Богдан Леднєв, який гратиме в Угорщині на правах оренди.

Таким чином, українська діаспора у "Фехерварі" збільшилася до чотирьох осіб: клубні кольори "Фехервару" також захищають Іван Петряк і Євген Макаренко.

Після 18 турів "Фехервар" посідає четверте місце в чемпіонаті Угорщини. Відставання від лідера "Ференцвароша" становить 9 очок.

Григорій МухінГригорій Мухін
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