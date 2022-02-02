"Арсенал" зворушливо попрощався зі своїм екскапітаном

Фото: EPA/UPG П'єр-Емерік Обамеянг

"Арсенал" на своєму офіційному сайті підтвердив уход П'єр-Емеріка Обамеянга.

Сторони вирішили розірвати контракт за взаємною згодою.

Лондонський клуб опублікував у своєму Twitter зворушливий ролик, присвячений гобонському форварду.

⚡ For the match-winning moments

🙅‍♂️ For the iconic celebrations

😀 For making us smile



Thank you for everything, @Auba ❤️ — Arsenal (@Arsenal) February 1, 2022

"За переможні моменти, за знакові відзначення, за те, що змушував нас усміхатися. Дякую тобі за все, Обамеянг", - йдеться під відео.

Нагадаємо, Обамеянг, який ще цього сезону був капітаном "канонірів", залишив Арсенал через конфлікт з тренерським штабом Мікеля Артети. Його контракт із лондонським клубом діяв до літа 2023 року.

За умовами нового, покращеного контракту зарплата габонца становила 350 тис. фунтів на тиждень.

Цього сезону АПЛ габонець відіграв 14 матчів, у яких забив чотири голи і віддав одну результативну передачу.

Форвард продовжить кар'єру у "Барселоні".