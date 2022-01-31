ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Помер актор Леонід Куравльов
Помер актор Леонід Куравльов
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
ГоловнаСпорт

Клуб Миколенка "Евертон" призначив нового головного тренера

Френк Лемпард недовго залишався поза АПЛ.

Френк Лемпард
Фото: ФК "Евертон"
Френк Лемпард

Клуб українця Віталія Міколенка "Евертон" призначив головним тренером Френка Лемпарда, повідомляє пресслужба мерсисайдського клубу.

З англійцем підписано контракт до кінця 2024 року.

Нагадаємо, що після завершення кар'єри гравця легенда "Челсі" очолював клуб Чемпіоншипу "Дербі Каунті". Потім – рідний "Челсі", але в січні 2021 року його звільнили.

Нагадаємо, що на початку року "Евертон" попрощався з Рафаелем Бенітесом через погані результати команди.

Зараз "іриски" займають лише 16-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також