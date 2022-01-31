Клуб Миколенка "Евертон" призначив нового головного тренера

Фото: ФК "Евертон" Френк Лемпард

Клуб українця Віталія Міколенка "Евертон" призначив головним тренером Френка Лемпарда, повідомляє пресслужба мерсисайдського клубу.

З англійцем підписано контракт до кінця 2024 року.

Welcome to Everton Football Club, Frank Lampard! 🔵 pic.twitter.com/LuGqBCrrE7 — Everton (@Everton) January 31, 2022

Нагадаємо, що після завершення кар'єри гравця легенда "Челсі" очолював клуб Чемпіоншипу "Дербі Каунті". Потім – рідний "Челсі", але в січні 2021 року його звільнили.

Нагадаємо, що на початку року "Евертон" попрощався з Рафаелем Бенітесом через погані результати команди.

Зараз "іриски" займають лише 16-те місце в турнірній таблиці АПЛ.