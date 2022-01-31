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Гравця "Манчестера Юнайтед" і збірної Англії заарештували за підозрою у зґвалтуванні

Кар'єра Мейсона Грінвуда під дуже великим питанням.

Мейсон Грінвуд
Фото: EPA/UPG
Мейсон Грінвуд
Форварда "Манчестера Юнайтед" і збірної Англії Мейсона Грінвуда заарештовано за підозрою у зґвалтуванні та домашньому насильстві, повідомляє dailymail.co.uk.

Модель Гаррієт Робсон, дівчина Мейсона, звинуватила його в побитті та погрозах, підкріпивши слова відео- й аудіодоказами.

"Для всіх, хто хоче знати, що Грінвуд насправді робить зі мною", - підписала Робсон. На фото видно, що в дівчини гематоми на тілі та розбита губа.

Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram

"Юнайтед" оперативно відреагував на сторис в інстаграмі Робсон, повідомивши, що 20-річного футболіста відсторонено від ігор і тренувань.

"Ми не коментуватимемо, доки не будуть встановлені факти. "МЮ" не виправдовує насильство будь-якого типу", - зазначено в заяві клубної пресслужби.

Батько Гаррієт заявив, що дочка не хотіла публікувати фото та відео, що компрометують форварда "Юнайтед", і її телефон зламали.

Гаррієт Робсон
Гаррієт Робсон

"Звісно, це жахливо. Зараз мені потрібно якось усвідомити це все. Як батько ти не хочеш, щоб з твоєю дочкою сталося таке. Поліція вже приїжджала, і донька їм все розповіла", – цитує Робсона-старшого manutd.ru.

"Вона сказала, що її телефон зламали. Ми сказали їй видалити все, що вона і зробила, але все вже потрапило до мережі, тож було пізно. Зараз вона спустошена, бо не хотіла, щоб усе це було опубліковано.

Ми знаємо Мейсона з того часу, коли йому ще не було двадцяти, він був частиною нашої сім'ї протягом двох-трьох років. В останні кілька місяців їхні стосунки важко було назвати добрими, але вони були закохані одне в одного і якийсь час були разом. Зараз усім цим займається поліція", - наголосив батько дівчини.

Григорій МухінГригорій Мухін
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