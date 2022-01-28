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Миколенко особисто презентував Усику футболку "Евертона"

Боксер у боргу не залишився.

Фото: Колаж: sport.segodnya.ua

Захисник "Евертона" Віталій Миколенко та чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усик обмінялися подарунками під час особистої зустрічі.

Футболіст подарував футболку "ірисок" зі своїм 19-м номером, а боксер презентував рукавичку.

Це випливає з опублікованого матеріалу на офіційній сторінці Віталія в Instagram. "З чемпіоном", - підписав спільне фото з Усиком футболіст.

На чиїй "землі" відбулася зустріч – сторінка замовчує.

Зазначимо, Миколенко, який на початку року перейшов до "Евертона" з "Динамо", встиг провести у складі "ірисок" лише два матчі, і наразі перебуває на лікарняному – у футболіста проблеми зі спиною.

У свою чергу, Усик живий-здоровий і чекає на рішення Ентоні Джошуа з приводу матчу-реваншу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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