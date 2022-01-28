У Пекіні другий тест на коронавірус головного тренера збірної України з біатлону виявився негативним

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра після прильоту до Пекіна був змушений повторно зробити тест на коронавірус.

Напередодні 60-річний словацький спеціаліст зробив в аеропорту китайської столиці тест на COVID-19 і отримав позитивний результат.

Другий антиген-тест показав негативний результат, повідомляє Biathlon.com.ua.

Протягом найближчих годин очікуються результати ПЛР-тесту, після чого буде ухвалено рішення, зможе наставник чоловічої команди працювати далі чи все ж піде на карантин.

Раніше повідомляли, що результати тестів на коронавірус інших представників української делегації були негативними.

Нагадаємо, що біатлонні змагання зимових Олімпійських ігор-2022 відбудуться з 5 по 19 лютого.