За добу в Україні виявили 34 408 нових випадків ковіду

За добу 27 січня в Україні зафіксовано 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 5 341 дитина та 808 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

Госпіталізовано за добу 3 342 особи, 144 пацієнти померли. Одужало – 6 142 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 980 610 осіб, одужало – 3 608 094. Від ускладнень захворювання померли 99 882 людини.

Всього було здійснено 17 848 132 ПЛР-тестування.

Статистика в регіонах за добу:

м. Київ – 2384;

Вінницька область – 1505;

Волинська область – 682;

Дніпропетровська область – 1523;

Донецька область – 1383;

Житомирська область – 1988;

Закарпатська область – 889;

Запорізька область – 644;

Івано-Франківська область – 2807;

Київська область – 1188;

Кіровоградська область – 181;

Луганська область – 557;

Львівська область – 2793;

Миколаївська область – 598;

Одеська область – 2406;

Полтавська область – 1044;

Рівненська область – 1732;

Сумська область – 1689;

Тернопільська область – 1622;

Харківська область – 1317;

Херсонська область – 784;

Хмельницька область – 1865;

Черкаська область – 841;

Чернівецька область – 1088;

Чернігівська область – 898.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 81 098 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу - 27 228, додаткову - 705 людей, бустерну - 24 980.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 278 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 278 385 людей, отримали дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей. Загалом проведено 30 166 832 щеплення.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький не виключає понад 60 тис. хворих на ковід протягом 2-3 наступних тижнів.