За добу в Україні виявили 34 408 нових випадків ковіду

За добу 27 січня в Україні зафіксовано 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 5 341 дитина та 808 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
Госпіталізовано за добу 3 342 особи, 144 пацієнти померли. Одужало – 6 142 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 980 610 осіб, одужало – 3 608 094. Від ускладнень захворювання померли 99 882 людини.
Всього було здійснено 17 848 132 ПЛР-тестування.
Статистика в регіонах за добу:
- м. Київ – 2384;
- Вінницька область – 1505;
- Волинська область – 682;
- Дніпропетровська область – 1523;
- Донецька область – 1383;
- Житомирська область – 1988;
- Закарпатська область – 889;
- Запорізька область – 644;
- Івано-Франківська область – 2807;
- Київська область – 1188;
- Кіровоградська область – 181;
- Луганська область – 557;
- Львівська область – 2793;
- Миколаївська область – 598;
- Одеська область – 2406;
- Полтавська область – 1044;
- Рівненська область – 1732;
- Сумська область – 1689;
- Тернопільська область – 1622;
- Харківська область – 1317;
- Херсонська область – 784;
- Хмельницька область – 1865;
- Черкаська область – 841;
- Чернівецька область – 1088;
- Чернігівська область – 898.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за минулу добу 81 098 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу - 27 228, додаткову - 705 людей, бустерну - 24 980.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 278 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 278 385 людей, отримали дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей. Загалом проведено 30 166 832 щеплення.
Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький не виключає понад 60 тис. хворих на ковід протягом 2-3 наступних тижнів.