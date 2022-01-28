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За добу в Україні виявили 34 408 нових випадків ковіду

Госпіталізовано за добу 3 342 особи, 144 пацієнти померли.

За добу в Україні виявили 34 408 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За добу 27 січня в Україні зафіксовано 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 5 341 дитина та 808 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

Госпіталізовано за добу 3 342 особи, 144 пацієнти померли. Одужало – 6 142 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 980 610 осіб, одужало – 3 608 094. Від ускладнень захворювання померли 99 882 людини.

Всього було здійснено 17 848 132 ПЛР-тестування.

Статистика в регіонах за добу:

  • м. Київ – 2384;
  • Вінницька область – 1505;
  • Волинська область – 682;
  • Дніпропетровська область – 1523;
  • Донецька область – 1383;
  • Житомирська область – 1988;
  • Закарпатська область – 889;
  • Запорізька область – 644;
  • Івано-Франківська область – 2807;
  • Київська область – 1188;
  • Кіровоградська область – 181;
  • Луганська область – 557;
  • Львівська область – 2793;
  • Миколаївська область – 598;
  • Одеська область – 2406;
  • Полтавська область – 1044;
  • Рівненська область – 1732;
  • Сумська область – 1689;
  • Тернопільська область – 1622;
  • Харківська область – 1317;
  • Херсонська область – 784;
  • Хмельницька область – 1865;
  • Черкаська область – 841;
  • Чернівецька область – 1088;
  • Чернігівська область – 898.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 81 098 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу - 27 228, додаткову - 705 людей, бустерну - 24 980.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 278 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 278 385 людей, отримали дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей. Загалом проведено 30 166 832 щеплення.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький не виключає понад 60 тис. хворих на ковід протягом 2-3 наступних тижнів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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