В Україні за добу підтвердили майже 32,5 тис. випадків ковіду – найбільше з початку пандемії

У середу, 26 січня, в Україні підтвердили 32 393 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник із початку пандемії.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, серед захворілих учора 4 847дітей і 797 медпрацівників. Із підтвердженими та підозрілими випадками госпіталізовано 3 016 осіб. Одужали 5 237 людей, 154 пацієнти помер.
Понад 2 тис. випадків ковіду за добу 26 січня підтвердили на Івано-Франківщині, Львівщині Житомирщині та в Києві.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 2012;
- Вінницька область – 1512;
- Волинська область – 544;
- Дніпропетровська область – 1270;
- Донецька область – 1348;
- Житомирська область – 2467;
- Закарпатська область – 855;
- Запорізька область – 523;
- Івано-Франківська область – 2862;
- Київська область – 980;
- Кіровоградська область – 186;
- Луганська область – 513;
- Львівська область – 2696;
- Миколаївська область – 616;
- Одеська область – 1939;
- Полтавська область – 903;
- Рівненська область – 1424;
- Сумська область – 1909;
- Тернопільська область – 1597;
- Харківська область – 1593;
- Херсонська область – 670;
- Хмельницька область – 1391;
- Черкаська область – 700;
- Чернівецька область – 1085;
- Чернігівська область – 798.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 946 202 людей, одужали від коронавірусу 3 601 952 особи, від ускладнень ковіду померли 99 738 українців.
Добою раніше в Україні зафіксували 24 321 новий випадок ковіду. У МОЗ попереджали, що під час хвилі омікрону кількість захворілих може удвічі перевищити показники, які були під час дельта-штаму, але наголошували, що число госпіталізацій прогнозується значно меншим.
Як повідомляли, Рада наступного тижня піде на карантин через велику кількість захворілих на ковід парламентарів.