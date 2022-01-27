​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
Росія може почати вторгнення в Україну в середині лютого, - Шерман
Росія може почати вторгнення в Україну в середині лютого, - Шерман
Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
ЗСУ посіли 22 місце в рейтингу найкращих армій світу
ЗСУ посіли 22 місце в рейтингу найкращих армій світу
США надали письмову відповідь на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки"
США надали письмову відповідь на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки"
Ставки на територіальну оборону
Ставки на територіальну оборону
Клубний дебют Андрія Шевченка: провал чи невезіння?
Клубний дебют Андрія Шевченка: провал чи невезіння?
Україна не вестиме перемовини із бойовиками "ЛДНР" про статус Донбасу, – джерела
Україна не вестиме перемовини із бойовиками "ЛДНР" про статус Донбасу, – джерела
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні за добу підтвердили майже 32,5 тис. випадків ковіду – найбільше з початку пандемії

Понад 2 тис. випадків виявили на Івано-Франківщині, Львівщині Житомирщині та в Києві.

В Україні за добу підтвердили майже 32,5 тис. випадків ковіду – найбільше з початку пандемії
Фото: Анастасія Власова/hromadske

У середу, 26 січня, в Україні підтвердили 32 393 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник із початку пандемії. 

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, серед захворілих учора 4 847дітей і 797 медпрацівників. Із підтвердженими та підозрілими випадками госпіталізовано 3 016 осіб. Одужали 5 237 людей, 154 пацієнти помер.

Понад 2 тис. випадків ковіду за добу 26 січня підтвердили на Івано-Франківщині, Львівщині Житомирщині та в Києві.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 2012;
  • Вінницька область – 1512;
  • Волинська область – 544;
  • Дніпропетровська область – 1270;
  • Донецька область – 1348;
  • Житомирська область – 2467;
  • Закарпатська область – 855;
  • Запорізька область – 523;
  • Івано-Франківська область – 2862;
  • Київська область – 980;
  • Кіровоградська область – 186;
  • Луганська область – 513;
  • Львівська область – 2696;
  • Миколаївська область – 616;
  • Одеська область – 1939;
  • Полтавська область – 903;
  • Рівненська область – 1424;
  • Сумська область – 1909;
  • Тернопільська область – 1597;
  • Харківська область – 1593;
  • Херсонська область – 670;
  • Хмельницька область – 1391;
  • Черкаська область – 700;
  • Чернівецька область – 1085;
  • Чернігівська область – 798.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 946 202 людей, одужали від коронавірусу 3 601 952 особи, від ускладнень ковіду померли 99 738 українців.

Добою раніше в Україні зафіксували 24 321 новий випадок ковіду. У МОЗ попереджали, що під час хвилі омікрону кількість захворілих може удвічі перевищити показники, які були під час дельта-штаму, але наголошували, що число госпіталізацій прогнозується значно меншим. 

Як повідомляли, Рада наступного тижня піде на карантин через велику кількість захворілих на ковід парламентарів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також