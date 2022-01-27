В Україні за добу підтвердили майже 32,5 тис. випадків ковіду – найбільше з початку пандемії

Понад 2 тис. випадків виявили на Івано-Франківщині, Львівщині Житомирщині та в Києві.

У середу, 26 січня, в Україні підтвердили 32 393 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник із початку пандемії.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, серед захворілих учора 4 847дітей і 797 медпрацівників. Із підтвердженими та підозрілими випадками госпіталізовано 3 016 осіб. Одужали 5 237 людей, 154 пацієнти помер.

Понад 2 тис. випадків ковіду за добу 26 січня підтвердили на Івано-Франківщині, Львівщині Житомирщині та в Києві.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2012;

Вінницька область – 1512;

Волинська область – 544;

Дніпропетровська область – 1270;

Донецька область – 1348;

Житомирська область – 2467;

Закарпатська область – 855;

Запорізька область – 523;

Івано-Франківська область – 2862;

Київська область – 980;

Кіровоградська область – 186;

Луганська область – 513;

Львівська область – 2696;

Миколаївська область – 616;

Одеська область – 1939;

Полтавська область – 903;

Рівненська область – 1424;

Сумська область – 1909;

Тернопільська область – 1597;

Харківська область – 1593;

Херсонська область – 670;

Хмельницька область – 1391;

Черкаська область – 700;

Чернівецька область – 1085;

Чернігівська область – 798.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 946 202 людей, одужали від коронавірусу 3 601 952 особи, від ускладнень ковіду померли 99 738 українців.

Добою раніше в Україні зафіксували 24 321 новий випадок ковіду. У МОЗ попереджали, що під час хвилі омікрону кількість захворілих може удвічі перевищити показники, які були під час дельта-штаму, але наголошували, що число госпіталізацій прогнозується значно меншим.

Як повідомляли, Рада наступного тижня піде на карантин через велику кількість захворілих на ковід парламентарів.