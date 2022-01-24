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Ляшко: Нова хвиля ковіду в Україні пройде спокійніше за попередні

При цьому кількість випадків буде, як мінімум, удвічі більшою порівняно з минулою хвилею.

Ляшко: Нова хвиля ковіду в Україні пройде спокійніше за попередні
Вітальне слово на початку форума від міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшко.
Фото: Макс Требухов

Нова хвиля коронавірусної хвороби, пов’язана з поширенням у світі нового штаму коронавірусу омікрон, пройде в Україні спокійніше за попередні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми прогнозуємо, що кількість випадків буде, як мінімум, удвічі більшою порівняно з хвилею, яка була у жовтні-листопаді. Водночас, госпіталізацій буде менше, кількість смертей має бути також меншою", - сказав Ляшко сьогодні на пресконференції за підсумками засідання Кабміну.

Міністр зазначив: кількість нових випадків захворювання на COVID-19 в Україні зростає приблизно вдвічі тиждень до тижня. При цьому кількість госпіталізацій зростає лише на 5%.

Він також повідомив, що згідно з математичним моделюванням завдяки вакцинації вдалося уникнути близько 18 тис. смертей від ковіду.

Нагадаємо, штам коронавірусу омікрон виявлено вже у 17 українських областях, але він поки не домінує в Україні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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