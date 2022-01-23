За добу в Україні підтвердили понад 15 тисяч нових випадків ковіду

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 86.
За минулу добу госпіталізовано 2 774 особи одужало 2 030 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 559;
Вінницька область – 486;
Волинська область – 226;
Дніпропетровська область – 411;
Донецька область – 353;
Житомирська область – 844;
Закарпатська область – 370;
Запорізька область – 61;
Івано-Франківська область – 1704;
Київська область – 376;
Кіровоградська область – 118;
Луганська область – 35;
Львівська область – 2170;
Миколаївська область – 223;
Одеська область – 808;
Полтавська область – 121;
Рівненська область – 476;
Сумська область – 1469;
Тернопільська область – 903;
Харківська область – 1193;
Херсонська область – 211;
Хмельницька область – 958;
Черкаська область – 174;
Чернівецька область – 851;
Чернігівська область – 344.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 857 455 осіб, одужало – 3 582 908, зафіксовано 99 215 летальних випадків і проведено 17 497 199 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за п’ятницю, 21 січня в Україні зафіксовано 22 473 нові підтверджені випадки коронавірусу, померло 136 людей.