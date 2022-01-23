За добу в Україні підтвердили понад 15 тисяч нових випадків ковіду

За суботу, 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусу

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 86.

За минулу добу госпіталізовано 2 774 особи одужало 2 030 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 559;

Вінницька область – 486;

Волинська область – 226;

Дніпропетровська область – 411;

Донецька область – 353;

Житомирська область – 844;

Закарпатська область – 370;

Запорізька область – 61;

Івано-Франківська область – 1704;

Київська область – 376;

Кіровоградська область – 118;

Луганська область – 35;

Львівська область – 2170;

Миколаївська область – 223;

Одеська область – 808;

Полтавська область – 121;

Рівненська область – 476;

Сумська область – 1469;

Тернопільська область – 903;

Харківська область – 1193;

Херсонська область – 211;

Хмельницька область – 958;

Черкаська область – 174;

Чернівецька область – 851;

Чернігівська область – 344.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 857 455 осіб, одужало – 3 582 908, зафіксовано 99 215 летальних випадків і проведено 17 497 199 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 21 січня в Україні зафіксовано 22 473 нові підтверджені випадки коронавірусу, померло 136 людей.