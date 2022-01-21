Кузін назвав 59 тисяч випадків ковіду на добу оптимістичним прогнозом на лютий

Головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.net попередив, що кількість заражень омікроном в лютому буде набагато більшою за максимуми дельта-хвилі.

"За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 тисяч осіб може хворіти щоденно, сумарно біля 1 млн українців за лютий може захворіти. Я би назвав це доволі оптимістичними прогнозами", - сказав Кузін.

Максимум дельта-хвилі та всієї епідемії коронавірусу в Україні становив 27 377 інфікувань. Цей показник було встановлено 3 листопада 2021 року.

За останню добу, 20 січня, в Україні вперше з листопада підтвердили більше 20 тисяч випадків коронавірусу.

Кузін сказав, що омікрон-хвиля буде наростати дуже стрімко, але й спадатиме доволі швидко.

"Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, – десь 20-25 лютого. Але наскільки швидким буде спадання, наскільки швидкою буде саме ця хвиля запускатися і в яких регіонах – поки що рано казати. За американськими прогнозами, які роблять для України, очікується також приблизно на середину лютого пікові показники захворюваності з доволі швидким спаданням до першого квітня. По суті, це хвиля на півтора місяці максимум", - сказав він.

При цьому головний санітарний лікар попередив, що омікрон призведе до пікових навантажень не тільки на медсистему, але й на роботу об’єктів критичної інфраструктури.