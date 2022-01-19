Фото: kmu.gov.ua

Члени Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у середу, 19 січня, зробили бустерне щеплення. З цієї нагоди члени уряду прийшли на засідання в футболках з написом "Вакцинація рятує життя".

Щеплення відбувалося в прямому ефірі державного телебачення.

"Ми закликаємо всім Кабміном всіх громадян вакцинуватися базовими дозами і обов'язково робити бустерні", - заявив глава уряду.

Крім Шмигаля, третю дозу вакцини, зокрема, отримали:

віце-прем'єрка Ольга Стефанішина,

віце-прем'єр Михайло Федоров,

міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко,

міністр юстиції Денис Малюська,

міністр культури Олександр Ткаченко,

міністр соцполітики Марина Лазебна,

міністр ветеранів Юлія Лапутіна,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр освіти і науки Сергій Шкарлет,

міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов,

міністр фінансів Сергій Марченко,

міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Нагадаємо, що третє, бустерне (підсилююче) щеплення від коронавірусу в Україні почали робити з січня 2022 року. Його потрібно робити через шість місяців після другої дози.

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua