Члени Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у середу, 19 січня, зробили бустерне щеплення. З цієї нагоди члени уряду прийшли на засідання в футболках з написом "Вакцинація рятує життя".
Щеплення відбувалося в прямому ефірі державного телебачення.
"Ми закликаємо всім Кабміном всіх громадян вакцинуватися базовими дозами і обов'язково робити бустерні", - заявив глава уряду.
Крім Шмигаля, третю дозу вакцини, зокрема, отримали:
- віце-прем'єрка Ольга Стефанішина,
- віце-прем'єр Михайло Федоров,
- міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко,
- міністр юстиції Денис Малюська,
- міністр культури Олександр Ткаченко,
- міністр соцполітики Марина Лазебна,
- міністр ветеранів Юлія Лапутіна,
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
- міністр освіти і науки Сергій Шкарлет,
- міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов,
- міністр фінансів Сергій Марченко,
- міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Нагадаємо, що третє, бустерне (підсилююче) щеплення від коронавірусу в Україні почали робити з січня 2022 року. Його потрібно робити через шість місяців після другої дози.