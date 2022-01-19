Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Масштабний витік даних Міноборони Польщі. Таємна операція Росії?
Масштабний витік даних Міноборони Польщі. Таємна операція Росії?
Росія почала вивозити родини своїх дипломатів з України, – New York Times
Росія почала вивозити родини своїх дипломатів з України, – New York Times
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Міністри на чолі зі Шмигалем зробили бустерне щеплення

Урядовці закликали громадян наслідувати їх прикладу.

Фото: kmu.gov.ua

Члени Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у середу, 19 січня, зробили бустерне щеплення. З цієї нагоди члени уряду прийшли на засідання в футболках з написом "Вакцинація рятує життя".

Щеплення відбувалося в прямому ефірі державного телебачення.

"Ми закликаємо всім Кабміном всіх громадян вакцинуватися базовими дозами і обов'язково робити бустерні", - заявив глава уряду.

Крім Шмигаля, третю дозу вакцини, зокрема, отримали:

  • віце-прем'єрка Ольга Стефанішина,
  • віце-прем'єр Михайло Федоров,
  • міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко,
  • міністр юстиції Денис Малюська,
  • міністр культури Олександр Ткаченко,
  • міністр соцполітики Марина Лазебна,
  • міністр ветеранів Юлія Лапутіна,
  • міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
  • міністр освіти і науки Сергій Шкарлет,
  • міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов,
  • міністр фінансів Сергій Марченко,
  • міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Нагадаємо, що третє, бустерне (підсилююче) щеплення від коронавірусу в Україні почали робити з січня 2022 року. Його потрібно робити через шість місяців після другої дози.

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також