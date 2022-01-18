За добу в Україні зафіксували 8 558 нових випадків ковіду

За минулу добу, 17 січня, в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 811 дітей і 304 медпрацівники.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 125 людей. 188 пацієнтів померли. Одужала 5 761 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 768 088 осіб, одужало – 3 561 923. Від ускладнень захворювання померли 98 549 пацієнтів.

Всього було здійснено 17 220 495 ПЛР-тестувань.

Статистика у регіонах за добу:

м. Київ – 972;

Вінницька область – 372;

Волинська область – 142;

Дніпропетровська область – 286;

Донецька область – 365;

Житомирська область – 58;

Закарпатська область – 230;

Запорізька область – 188;

Івано-Франківська область – 640;

Київська область – 345;

Кіровоградська область – 61;

Луганська область – 207;

Львівська область – 870;

Миколаївська область – 148;

Одеська область – 350;

Полтавська область – 473;

Рівненська область – 370;

Сумська область – 384;

Тернопільська область – 282;

Харківська область – 678;

Херсонська область – 58;

Хмельницька область – 239;

Черкаська область – 214;

Чернівецька область – 475;

Чернігівська область – 151.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 80 921 людину було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу – 36 223, додаткову- 456 людей, бустерну - 14 395.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом проведено 29 453 298 щеплень.

Нагадаємо, в Україні у “помаранчевій” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебувають дві області - Івано-Франківська та Сумська.