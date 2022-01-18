За добу в Україні зафіксували 8 558 нових випадків ковіду

За минулу добу, 17 січня, в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 811 дітей і 304 медпрацівники.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 125 людей. 188 пацієнтів померли. Одужала 5 761 особа.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 768 088 осіб, одужало – 3 561 923. Від ускладнень захворювання померли 98 549 пацієнтів.
Всього було здійснено 17 220 495 ПЛР-тестувань.
Статистика у регіонах за добу:
- м. Київ – 972;
- Вінницька область – 372;
- Волинська область – 142;
- Дніпропетровська область – 286;
- Донецька область – 365;
- Житомирська область – 58;
- Закарпатська область – 230;
- Запорізька область – 188;
- Івано-Франківська область – 640;
- Київська область – 345;
- Кіровоградська область – 61;
- Луганська область – 207;
- Львівська область – 870;
- Миколаївська область – 148;
- Одеська область – 350;
- Полтавська область – 473;
- Рівненська область – 370;
- Сумська область – 384;
- Тернопільська область – 282;
- Харківська область – 678;
- Херсонська область – 58;
- Хмельницька область – 239;
- Черкаська область – 214;
- Чернівецька область – 475;
- Чернігівська область – 151.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за минулу добу 80 921 людину було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу – 36 223, додаткову- 456 людей, бустерну - 14 395.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом проведено 29 453 298 щеплень.
Нагадаємо, в Україні у “помаранчевій” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебувають дві області - Івано-Франківська та Сумська.