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За добу в Україні зафіксували 8 558 нових випадків ковіду

Одужала 5 761 особа.

За добу в Україні зафіксували 8 558 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу, 17 січня, в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 811 дітей і 304 медпрацівники.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 125 людей. 188 пацієнтів померли. Одужала 5 761 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 768 088 осіб, одужало – 3 561 923. Від ускладнень захворювання померли 98 549 пацієнтів.

Всього було здійснено 17 220 495 ПЛР-тестувань.

Статистика у регіонах за добу:

  • м. Київ – 972;
  • Вінницька область – 372;
  • Волинська область – 142;
  • Дніпропетровська область – 286;
  • Донецька область – 365;
  • Житомирська область – 58;
  • Закарпатська область – 230;
  • Запорізька область – 188;
  • Івано-Франківська область – 640;
  • Київська область – 345;
  • Кіровоградська область – 61;
  • Луганська область – 207;
  • Львівська область – 870;
  • Миколаївська область – 148;
  • Одеська область – 350;
  • Полтавська область – 473;
  • Рівненська область – 370;
  • Сумська область – 384;
  • Тернопільська область – 282;
  • Харківська область – 678;
  • Херсонська область – 58;
  • Хмельницька область – 239;
  • Черкаська область – 214;
  • Чернівецька область – 475;
  • Чернігівська область – 151.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 80 921 людину було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу – 36 223,  додаткову-  456 людей, бустерну - 14 395.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом проведено 29 453 298 щеплень.

Нагадаємо, в Україні у “помаранчевій” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебувають дві області -  Івано-Франківська та Сумська.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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