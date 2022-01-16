У Києві через ковід померло 10 людей

У Києві за минулу добу, 15 січня виявили 403 хворих на коронавірус. 10 людей померли.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 227 жінок віком від 18 до 91 року та 154 чоловіки віком від 18 до 89 років. А також 15 дівчаток від 1 до 17 років і 7 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 5 жінок від 54 до 82 років і 5 чоловіків від 47 до 84 років.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 150, у Дарницькому — 76 та в Деснянському районі – 33 випадки”, – зазначив Кличко.

До лікарень столиці госпіталізували 13 хворих на коронавірус та 71 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 349 людей. Загалом коронавірус подолали 326 650 мешканців столиці.

Всього за період пандемії в Києві 8364 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 344 746.

Нагадаємо, за суботу, 15 січня в Україні було зафіксовано 6 379 нових підтверджених випадків коронавірусу, померло 88 осіб.