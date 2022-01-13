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МОЗ нагадало, як вберегтися від омікрону та інших штамів коронавірусу

Міністерство також оприлюднило попередні результати досліджень нової мутації. 

МОЗ нагадало, як вберегтися від омікрону та інших штамів коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Правильне застосування масок, дотримання соціальної дистанції, регулярне миття рук і вакцинація залишаються ефективними та простими заходами, щоб вберегтися від інфікування будь-яким штамом коронавірусу, зокрема й омікроном.

Про це нагадали в Telegram Міністерства охорони здоровʼя

МОЗ також оприлюднило попередні результати наукових досліджень щодо мутації омікрон на тлі її стрімкого поширення світом. 

Омікрон частіше призводить до зараження в домашніх осередках порівняно з дельтою. Він також має менший інкубаційний період – в середньому три дні.  

"Відбувається зсув захворюваності на штам «Омікрон» у більш молоду вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на штам «Дельта», був 38,3 роки, то на «Омікрон» – 30,8 роки", – зазаначили в міністерстві.

Крім цього, омікрон підвищує ризик повторного зараження. У дельти цей показник становив 2,5%, в омікрона – 13%.  

"Попередньо, «Омікрон» у 2,9 раза більш інфекційний, ніж «Дельта». Тобто новий штам більш заразний у порівнянні із «Дельтою»", – заявили в МОЗ. 

У країнах, де мутація вже набула поширення, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня. Водночас поки немає даних про зміну перебігу хвороби, викликаний новим штамом. Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається. 

"Дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоча зростання кількості заражень може спричинити і велике навантаження на медичну систему. У порівнянні зі штамом «Дельта», випадки захворювання на «Омікрон» мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні. Ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для «Омікрону» є вполовину меншим, ніж для «Дельти». Лише в 0,6% хворих на Omicron були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби", – зауважили в міністерстві. 

Водночас дані щодо госпіталізацій не є остаточними, адже у багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання та безпосередньо госпіталізацією. Крім цього, більшість досліджень проводили в країнах з високим рівнем вакцинації, тому до лікарень потрапляє менше людей. 

Омікрон почав поширюватися світом наприкінці листопада. В Україні його підтвердили в грудні. 

На цьому тижні в НАН України повідомили про початок нової хвилі коронавірусу в країні. Науковці нагадали, що вакцини добре захищають від госпіталізації, рівень якої досі не зазнав можливого зниження на тлі поширення штаму «омікрон», як це можна очікувати з огляду на дані країн світу. Повні дані про вікову структуру хворих свідчать про високий рівень ефективності вакцин в усіх вікових категоріях.

Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що нова хвиля COVID-19 почнеться в кінці січня і буде тривати до квітня. Пік припаде на лютий. 

На тлі поширення штам омікрон в Україні дозволили робити бустерну дозу щеплення тим, хто пройшов повний курс вакцинації. Для цього будуть використовувати мРНК-вакцини Moderna і Pfizer.

Бустерна доза – це додаткове щеплення, яке робиться щонайменше через шість місяців після завершення повного курсу вакцинації. 

Як отримати бустерне щеплення

Оптимально бустерне щеплення можна зробити у строк від 6 до 9 місяців після перших двох доз. Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам, тобто Pfizer і Moderna. Ці препарати колотимуть незалежно від того, чим щепилися людина. Для тих, хто щепився інактивованим препаратом Coronavac, рекомендують третю дозу зробити "файзером". 

Схема поєднання:

  • перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer 
  • перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer
  • перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
  • перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря і на порталі Healthy, також пункти вакцинації відкриті в багатьох торгових центрах і аптеках. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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