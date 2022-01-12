В Україні починається нова хвиля захворюваності на ковід, – НАН

До лікарень частіше стали потрапляти люди до 35 років.

В Україні починається нова хвиля захворюваності на COVID-19. Про це свідчить динаміка нових виявлень і позитивних ПЛР-тестів, повідомили в Facebook Національної академії наук України.

Відносно мінімуму кінця грудня число позитивних тестів зросло на 40%.

"Україна, загалом, слідує тенденціям країн східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі. Так як початок нової хвилі припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних, то зараз важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії. Згідно даних про заразність штаму «омікрон» та епідемічних тенденцій низки країн світу, можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул та сезонність також можуть суттєво вплинути на динаміку епідемії", – вважають науковці.

Середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Згідно з прогнозами, протягом 12-18 січня середнє число нових виявлень дорівнюватиме 6202 (математична модель SEIR_U) і 4795 (модель Prophet) та 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) – протягом тижня 19 – 25 січня 2022 року.

"Спостережувана летальність зросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-тижневої давнини. Таке зростання відбулось переважно за рахунок змін у віковій структурі хворих і не має відношення до патогенних властивостей вірусу. У останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років, що, зокрема, стала частіше потрапляти до лікарень", – додали в НАН.

Науковці нагадали, що вакцини добре захищають від госпіталізації, рівень якої досі не зазнав можливого зниження на тлі поширення штаму «омікрон», як це можна очікувати з огляду на дані країн світу. Повні дані про вікову структуру хворих свідчать про високий рівень ефективності вакцин в усіх вікових категоріях.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я прогнозує, що нова хвиля COVID-19 почнеться в кінці січня і буде тривати до квітня. Пік припаде на лютий.

На тлі поширення штам омікрон в Україні дозволили робити бустерну дозу щеплення тим, хто пройшов повний курс вакцинації. Для цього будуть використовувати мРНК-вакцини Moderna і Pfizer.

Бустерна доза – це додаткове щеплення, яке робиться щонайменше через шість місяців після завершення повного курсу вакцинації.

Як отримати бустерне щеплення

Оптимально бустерне щеплення можна зробити у строк від 6 до 9 місяців після перших двох доз. Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам, тобто Pfizer і Moderna. Ці препарати колотимуть незалежно від того, чим щепилися людина. Для тих, хто щепився інактивованим препаратом Coronavac, рекомендують третю дозу зробити "файзером".

Схема поєднання:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря і на порталі eHealthy, також пункти вакцинації відкриті в багатьох торгових центрах і аптеках.