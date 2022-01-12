За добу в Україні зафіксували 7 117 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 409 дітей та 160 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 898 осіб. 193 пацієнти померли. Одужало - 8 077 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 716 988 осіб, одужало – 3 530 624. Від ускладнень захворювання померли 97 737 людей.

Всього було здійснено 17 034 809 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах за добу:

м. Київ – 1151;

Вінницька область – 435;

Волинська область – 94;

Дніпропетровська область – 237;

Донецька область – 250;

Житомирська область – 139;

Закарпатська область – 168;

Запорізька область – 122;

Івано-Франківська область – 502;

Київська область – 266;

Кіровоградська область – 64;

Луганська область – 112;

Львівська область – 386;

Миколаївська область – 135;

Одеська область – 312;

Полтавська область – 328;

Рівненська область – 250;

Сумська область – 445;

Тернопільська область – 235;

Харківська область – 457;

Херсонська область – 197;

Хмельницька область – 351;

Черкаська область – 224;

Чернівецька область – 197;

Чернігівська область – 60.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За минулу добу 106 362 людини вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896, додаткову дозу – 7 339, бустерну – 41 141 людина. Загалом проведено 29 023 090 щеплень.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я прогнозує, що нова хвиля COVID-19 почнеться в кінці січня і буде тривати до квітня. Пік припаде на лютий.

За даними Національної академії наук України, нова хвиля захворюваності вже починається. Україна, загалом, слідує тенденціям країн східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі. Так як початок нової хвилі припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних, то зараз важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії.