В Україні дітей віком від п’яти років планують щепити проти ковіду з квітня

Близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років вже вакцинували.

Рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. В Україні планують розглянути питання вакцинації дітей від 5 років орієнтовно з квітня.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в інтерв’ю ВВС-Україна.

На його думку, дітей від ковіду взагалі щеплювати потрібно. Це необхідно для персонального захисту.

"Якщо дитина має супутні захворювання – онко, астма, серцево-судинні, то я б радив провести щеплення. Бо перебіг ковіду у такої дитини може бут важким", – зазначив головний санітарний лікар.

За його даними, в Україні вже вакцинували близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років. Такі щеплення роблять лише за бажанням батьків.

"Частота несприятливих випадків після імунізації дітей не більша, ніж серед дорослих. Тобто нічого незвичного не зареєстровано", – зауважив Ігор Кузін.

Нагадаємо, із 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію всього дорослого населення. МОЗ рекомендує зробити бустер через 6-9 місяців після отримання другого щеплення від COVID-19.

Третій укол робитимуть мРНК-вакцинами (Moderna або Pfizer), а за їх відсутності – будь-якою іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

За даними МОЗ, станом на ранок 11 січня понад 14 млн українців отримали базовий курс щеплення від COVID-19. Загалом проведено майже 29 млн щеплень.